Застрелился охранник народного депутата

11:00, 03 февраля 2011
Общество
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25-летний миллиционер

В Кременчуге Полтавской области застрелился милиционер, работавшийл в Государственной службе охраны.

По предварительным данным, полученным УНИАН от начальника отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрия СУЛАЕВА, трагедия произошла сегодня утром.

«Он выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. 25-летнего милиционера пытались спасти врачи, однако в больнице он умер. Причины и обстоятельства трагедии выясняются»,- сообщил Ю.СУЛАЕВ.

Он также отметил, что данный факт расследует спецкомиссия МВД. На место трагедии - в квартиру погибшего - выезжали начальник милиции Кременчуга Анатолий КОНОНЕНКО и прокурор города Виктор ПАВЛИЙЧУК. Они сообщили, что оснований предполагать убийство нет.

Также стало известно, что погибший был охранником народного депутата, новоизбранного мэра Кременчуга Олега БАБАЕВА.

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