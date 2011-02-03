Застрелился охранник народного депутата

В Кременчуге Полтавской области застрелился милиционер, работавшийл в Государственной службе охраны.

По предварительным данным, полученным УНИАН от начальника отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрия СУЛАЕВА, трагедия произошла сегодня утром.

«Он выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. 25-летнего милиционера пытались спасти врачи, однако в больнице он умер. Причины и обстоятельства трагедии выясняются»,- сообщил Ю.СУЛАЕВ.

Он также отметил, что данный факт расследует спецкомиссия МВД. На место трагедии - в квартиру погибшего - выезжали начальник милиции Кременчуга Анатолий КОНОНЕНКО и прокурор города Виктор ПАВЛИЙЧУК. Они сообщили, что оснований предполагать убийство нет.

Также стало известно, что погибший был охранником народного депутата, новоизбранного мэра Кременчуга Олега БАБАЕВА.