Жителя Крыма подозревают в развращении восьми детей

Прокуратура направила в Евпаторийский городской суд уголовное дело по подозрению жителя Крыма в развращении восьми детей.

В материалах дела фигурирует 17 эпизодов, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, сотрудники милиции в ноябре 2010 года задержали в Евпатории 32-летнего жителя Севастополя, который, имея опыт работы преподавателем, легко знакомился с мальчиками, под различными предлогами заводил их в безлюдные места, где удовлетворял половую страсть неестественным способом. Сначала были установлены семь потерпевших. Большинство - из семей, где отсутствуют отцы. В январе были выявлены новые эпизоды распутных действий, совершенные в 2008-2010 годах.