Киевлян заставят ремонтировать балконы за свой счет

Чтобы Евро-2012 в Киеве состоялось на высшем уровне, городские власти не просто решили запретить жителям центра заставлять балконы хламом и выходить на них в нижнем белье. Следующая инициатива — ремонт за свой счет, если, конечно, он требуется. Об этом пишет газета "Сегодня".

Касается это не всех, а лишь тех, кто живет в так называемой туристической зоне Евро-2012 — на Красноармейской, бульваре Шевченко, ул. Житомирской, Костельной, Льва Толстого, Бассейной, Бессарабской площади и прилегающих улиц. А вот какой считать неподходящим для проведения чемпионата балконом, пока точно не определились. «Мы будем заставлять ремонтировать за свой счет балконы только тех, кто переделал их кардинально. Сейчас есть в центре балконы, из которых жильцы чуть ли не квартиры сделали, покрасили в ядовитые цвета или застеклили непонятно как. Ставят тарелки спутниковые, кондиционеры. Таким владельцам мы будем давать предписания все изменить и пример того, как должен выглядеть их дом в результате. За непослушание будем наказывать, подумаем как», — сказал журналистам первый заммэра Александр Мазурчак.

А вот главный архитектор Киева Сергей Целовальник считает, что ремонтировать нужно и те балконы, у которых непрезентабельный вид. «Денег на это нет. Поэтому разговор будет вестись с каждым жильцом отдельно», — говорит он.

Начать большой ремонт в радиусе 1,5 км от НСК «Олимпийский» руководство города планирует уже на днях, жэки уже готовы. «Пока не было никаких распоряжений насчет балконов, но мы только «за». Думаю, будем собирать с жильцов деньги на краску и сами будем красить», — сказали в КП «Крещатик».