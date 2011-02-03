Украинские медики создали новый метод лечения бесплодия

Врачи Киевской клиники репродуктивной медицины «Надия» «вырастили» своей пациентке эндометрий из ее собственных стволовых клеток, что позволило наступить беременности.

Как сообщила в комментарии УНИАН директор по развитию и науке Клиники репродуктивной медицины «Надия» Ирина СУДОМА, пациентка обратилась в клинику по причине бесплодия вследствие слишком тонкого слоя эндометрия (внутренняя слизистая оболочка тела матки, к которой прикрепляется эмбрион). Из-за этого женщине уже отказали в лечении в нескольких клиниках репродуктивного здоровья. По словам И.СУДОМЫ, действительно, до недавнего времени пациентки с подобным диагнозом могли стать родителями только с помощью суррогатной матери.

Но в клинике «Надия» пациентке предложили инновационный метод лечения.

По словам И.СУДОМЫ, «теоретически, из стволовых клеток может развиться практически любой орган, ткань эндометрия в том числе». Как рассказала И.СУДОМА, исследования, проводимые в университетском медицинском центре г. Мельнбург (Австралия), показали, что в тонком эндометрии содержится очень мало стволовых клеток. «Исходя из этого, я предположила, что введение стволовых клеток в слизистую матки пациентки может восстановить нормальную для наступления беременности толщину эндометрия», - отметила медик.

По ее словам, стволовые клетки для трансплантации в матку извлекли из жировой ткани пациентки. После введения стволовых клеток в полость матки, слой эндометрия, как и предполагалось, увеличился. Это позволило эмбриону, полученному методом «in vitro», прикрепиться.

Беременность протекала без осложнений, недавно пациентка киевских репродуктологов родила здорового младенца.

По словам И.СУДОМЫ, такой метод лечения тонкого эндометрия ранее никто не использовал. Сегодня специалисты клиники «Надия» готовят материал для публикации в одном из ведущих европейских научных журналов.

По словам директора клиники Валерия ЗУКИНА, «хотя гипоплазия эндометрия является причиной бесплодия всего у 1-2%, если переводить эти цифры в количественное отношение и рассматривать в масштабах всего мира, получается довольно внушительное число женщин. Исходя из этого, трудно переоценить значимость метода, предложенного моей коллегой. Фактически речь идет о новом направлении в репродуктивной медицине - то, что удалось нам, сегодня никто в мире не делает».