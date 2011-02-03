90% молодежных и детских организаций существуют на бумаге

В Кировоградской области 10% зарегистрированных молодежных и общественных организаций реально работают, остальные существуют только на бумаге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления по делам семьи и молодежи ОГА Сергея ПАСТЕРНАКА.

По его словам, в области зарегистрировано 192 молодежные общественные организации и 56 детских организаций.

Среди наиболее активных - «Общество Красного Креста Украины», областная организация «Пласта», областная молодежная организация «Молодой Народный Рух», «Фонд региональных инициатив» и другие.

С.ПАСТЕРНАК отметил, что на протяжении 2010 года на молодежное жилищное кредитование из государственного бюджета поступило почти 1,5 млн. грн. Средства были использованы для дофинансирования ранее полученных кредитов, а также на частичную компенсацию процентной ставки кредитов на приобретение жилья. Из областного бюджета на молодежное строительство были выделены 257 тыс. грн., из которых получили кредит на приобретение жилья два молодых жителя области.