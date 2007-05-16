У Гавриша есть данные, что КС до пятницы примет решение по указам Ющенко

Судья Конституционного Суда Степан Гавриш прогнозирует принятие судом решения о конституционности указов Президента Виктора Ющенко от 2 и 26 апреля о роспуске Верховной Рады до пятницы, 18 мая.

Об этом сообщает Украинская правдасо ссылкой на Обком.

"Есть информация, что в Конституционном Суде уже есть проекты решений по этому производству и суд может принять решение через 2 дня", - заявил Гавриш.

Как известно, Гавриш заявил об объединении в одно производств относительно конституционности указов президента Виктора Ющенко от 2 и 26 апреля о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

14 мая КС открыл производство по делу о конституционности указа Ющенко о роспуске Рады от 26 апреля и назначении внеочередных выборов на 24 июня.

Ранее КС зарегистрировал представление 160 депутатов Верховной Рады о конституционности указа Ющенко о перенесении внеочередных выборов парламента на 24 июня.

17 апреля КС начал рассмотрение представления 53 депутатов о конституционности указа Ющенко о роспуске Верховной Рады от 2 апреля.

Своим указом от 26 апреля Ющенко признал утратившим силу свой указ о роспуске парлаемнта от 2 апреля, вновь досрочно прекратил полномочия Верховной Рады 5-го созыва и назначил внеочередные выборы на 24 июня.