Эксперт заявляет, что оценка госпакета МАУ существенно занижена

Оценка стоимости государственного пакета акций в размере 61,58% авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) не соответствует рыночной цене данного актива, считает аналитик инвестиционной группы «Сократ» Константин МЕСЕЛЕВСКИЙ.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Исходя из цены предыдущей сделки (стоимость приобретения 22,5% акций МАУ, которые были проданы авиакомпанией Austrian Airlines за 19 млн. евро – УНИАН), стоимость пакета должна составлять 550-560 млн. грн. без учета премии за контроль. Премия за контроль может быть оценена в 10-15% от цены пакета акций, а значит, общая цена сделки должна быть порядка 640 млн. грн.», - считает К.МЕСЕЛЕВСКИЙ.

Напомним, что ООО «Украинская экспертная группа» - компания, которую Фонд государственного имущества Украины отобрал для проведения оценки стоимости государственного пакета акций МАУ, - оценила данный актив в 270 млн. грн.

Серьезные расхождения между стоимостью госпакета акций МАУ, рассчитанной на основании реально состоявшейся сделки, и оценкой данного актива, выполненной по поручению ФГИУ, эксперты объясняют различием в мотивации действий продавцов - Austrian Airlines и ФГИ Украины. «Все зависит от того, какие цели ставят перед собой те, кто продает данный пакет», - заявил партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик НАЙМАН.

5 ноября 2010 года ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций МАУ.

22 ноября 2010 года глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ. МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.

Авиакомпания Austrian Airlines продала принадлежащий ей пакет акций МАУ в размере 22,5% за 19 млн. евро.