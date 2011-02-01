В Польше перевернулся украинский автобус: 1 погибший, 10 раненых

В Польше вчера вечером перевернулся украинский автобус, следовавший из Львова в Словакию. В результате аварии погибла одна женщина, еще 10 пассажиров пострадали, сообщает польский телеканал TVP.INFO.



- Украинским автобусом ехало 38 человек. Автобус врезался в барьер безопасности, съехал с проезжей части и упал на крышу. Один человек погиб, 10 раненых были отправлены в больницу, - говорится в сообщении.



Автострада в Жешувском воеводстве, где случилась авария, была заблокирована на несколько часов.

КП в Украине