За взятку задержана преподаватель вуза

В Чернигове в одном из высших учебных заведений за получение взятки задержана преподаватель.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей Управления Министерства внутренних дел в области.

В частности, как сообщили в милиции, студенты заочного отделения должны были сдать экзамен по истории. После письменного контрольного тестирования для получения допуска к экзамену больше половины студентов из группы с заданием не справились. Для положительного решения вопроса преподаватель предложила всем – и тем, кто сдал, и тем, кто не справился с контрольной работой, - для успешной сдачи экзамена собрать по 150 грн. с человека (всего 3600 грн.).

Ряд студентов, возмущенных этим предложением, обратились в милицию. Сотрудники сектора государственной службы борьбы с экономической преступностью горотдела задержали преподавательницу “на горячем”. Женщина полностью признала свою вину и написала явку с повинной.

Межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины "получения взятки", которая грозит лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со последующим лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас проверяется информация о причастности преподавательницы к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.