В Днепропетровске с вокзала эвакуировали почти тысячу человек

В Днепропетровске из-за анонимного сообщения о заминировании Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали 800 пассажиров и 130 работников вокзала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализницы».

По данным пресс-службы, неизвестный с информацией о заминировании вокзалу позвонил по телефону сегодня, 31 января, в 12.00 в УМВД Днепропетровска. По тревоге на место прибыли специальные подразделения УМВД и УМЧС.

В 14.05 проверка была завершена. Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов выявлено не было.

Сейчас органами УМВД ведутся поиски телефонного хулигана.

Вокзал работает в обычном режиме. Задержек поездов нет.