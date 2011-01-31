В Днепропетровске с вокзала эвакуировали почти тысячу человек
16:18, 31 января 2011Общество
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Из-за «заминирования»
В Днепропетровске из-за анонимного сообщения о заминировании Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали 800 пассажиров и 130 работников вокзала.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализницы».
По данным пресс-службы, неизвестный с информацией о заминировании вокзалу позвонил по телефону сегодня, 31 января, в 12.00 в УМВД Днепропетровска. По тревоге на место прибыли специальные подразделения УМВД и УМЧС.
В 14.05 проверка была завершена. Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов выявлено не было.
Сейчас органами УМВД ведутся поиски телефонного хулигана.
Вокзал работает в обычном режиме. Задержек поездов нет.
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