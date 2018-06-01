Янукович в Давосе пригласил инвесторов в Украину, когда разденутся женщины

Украинский президент принял участие в обсуждении темы, как обезвредить нынешних монополистов, чьи нефтегазовые доллары определяют политическую, экономическую и военную силу...

Виктор Янукович приобщился к цивилизованному миру на несколько дней, посетив швейцарский поселок Давос.

Он привез с собой на Всемирный экономический форум официальную делегацию в составе главы Администрации президента Сергея Левочкина, его первого заместителя Ирины Акимовой, заместителя Андрея Гончарука, энергетически-угольного министра Юрия Бойко. Не обошлось и без вчерашнего оранжевого «революционера», ответственного за национальные проекты и инвестиции, Владислава Каськива.

Янукович, как и Ющенко в свое время, поселился в окруженной живописными Альпами трехэтажной вилле «Сюрлей», рядом с Давосским озером. В резиденции, построенной в 1909 году, ныне частной собственности семьи по фамилии Хельдстаб, украинскому очільнику достался третий этаж. На первом обосновалась охрана («враги» могут и там достать). А второй этаж, откуда, кстати, хозяин не выезжает даже на время аренды высокими гостями, использовался для проведения двусторонних встреч.

Морозным давосским днем сюда пожаловали Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент ЄБРР Томас Миров, член британской королевской семьи Герцог Йорский принц Эндрю и президент «Лукойла» Вагид Алекперов.

Встречаясь с каждым из влиятельных людей, Янукович все рассказывал, какой он реформатор, как готов спасать страну непопулярными, но крайне необходимыми шагами. Януковича внимательно слушали и на словах даже поддерживали. Генсек ООН заявил о значительном вкладе Украины в решение глобальных проблем человечества по ядерной и продовольственной безопасности. Президент ЕБРР получил гарантии на одолженные украинской власти деньги, ведь, по его словам, он «рад, что в Украине наконец утвердилась политическая и экономическая стабильность». Янукович опять рассказал о 21 реформаторском шаге, которые он вместе с правительством сделают в этом году.

- Мы сегодня продолжаем наращивать темпы модернизации экономики и разных направлений жизни нашей страны. В целом реформы будут начаты, заложены в 21 направлении. Начало любых реформ всегда болезненно, - сказал он.

Однако вряд ли последние слова о «болезненности» коснутся политических «лыжников» и их семей, которые отдыхают или живут на частных виллах в Европе.

Августейший принц Эндрю, великодушно минут десять прождавший аудиенции на веранде первого этажа, которую украинские журналисты назвали «протокольным отстойником», поздравил Януковича с Новым годом и вызвался стать лоббистом для британского бизнеса в продвижении на рынки Украины, особенно в аграрном секторе и пищевой промышленности.

А вот общение с Алекперовым прошло за закрытыми дверьми. Россия – не Европа, а «Лукойл» - не «Шелл».

Кроме того, Янукович встречался с Президентом Швейцарской Конфедерации госпожей Мишелин Кальми-Рей. К ней он приехал на серебристом «Ауди» A8 «люкс-квадро». Госпожа Президент принимала в частном доме семьи Морозани, расположенном на главной давосской улице Променад. В несколько десятках метров от него расположена гостиница одноименной сети «Морозани», где, говорят, за пару часов до прибытия Януковича прозвучал взрыв. Рассказывали, в каком-то подсобном помещении так рвануло, что треснули два окна. Российские и некоторые мировые медиа мгновенно обнародовали эту сенсацию. Но кроме них, похоже, никто ничего подозрительного не заметил, даже охрана Януковича. Так что был ли взрыв, - точно сказать не можем.

Госпожа Президент любезно приняла главу Украинского государства. Янукович риторически говорил о том, что у Украины и Швейцарии есть много общего, как то «нейтралитет» (хотя объявленная украинская «внеблоковость» несколько иной феномен в международно-правовых отношениях). Рассказывал о сотрудничестве в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы и о пути к торгово-экономической интеграции в рамках Европейской ассоциации свободной торговли.

Еще Янукович перекусил на ланче от имени правительства Австрии и Организации экономического сотрудничества и развития. Там он предложил устроить в Киеве «мини-Давос» в 2012 году.

Услышав о таком предложении, участники ланча, среди которых были и федеральный канцлер Австрии, и президент ЕБРР, и президент Азербайджана, и премьер Казахстана, на мгновение застыли над салатами из помидоров, лукаво улыбнулись и даже попробовали зааплодировать.

Второй рабочий день визита Януковича в Давос начался с нефти, газа и продуктов их переработки. Он принял на альпийской вилле главного исполнительного директора компании «Шелл» Петера Возера. Говорили о будущем мировой энергетики, которая должна в недалекой перспективе коренным образом сменить расклад мирового рынка энергоносителей. Точнее – обезвредить нынешних монополистов, чьи нефтегазовые доллары определяют политическую, экономическую и военную силу. Речь идет о сланцевом газе. Это пока еще технологически сложно и дорого. Но в Украине его достаточно, чтобы вылезти из энергетической удавки России.

- Я положительно оцениваю ваше решение начать добычу сланцевого газа в Украине. Сейчас я от вас жду эффективных действий по началу разведки месторождений газа на границе Харьковской и Донецкой областей, и начале его добычи, - сказал Янукович и отбыл на переговоры к своему другу, азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиева.

Там энергетические министры двух держав в присутствии президентов подписали меморандум и соглашение о транзите нефти и поставках сжиженного газа в Украину. Алиев заверил, что стратегические отношения Украины и Азербайджана в дальнейшем будут процветать, и напомнил, что ждет Януковича в Баку с официальным визитом.

Энергетическую тематику давосской рутины разбавили борщ, сало и водка, поданные под соусом Евро-2012 на Украинском ланче, который уже в седьмой раз организует Фонд Виктора Пинчука в дни Всемирного экономического форума.

На «минус втором» этаже гостиницы «Морозани» гостей, желавших отобедать с президентами Украины и Польши, встречали эмблема будущего футбольного финала – «Славко и Славек». Янукович, проходя мимо них, пожал одному руку.

Янукович, выступая на ланче, заверил, что с украинцами, пока есть у них борщ, сало, водка и лучшие в мире женщины – все будет в порядке. Но не только поэтому.

- Поверьте, вы делаете правильный выбор, и ваш интерес – не только к борщу, салу, водке украинской, но в целом в Украину, окупится сторицей, - заверил он, обращаясь к гостям – бизнесменам, политикам, спортивным функционерам, культурным деятелям. - Я сегодня приглашаю вас, уважаемые госпожи и господа, инвесторы в Украину, на украинский борщ.

А еще он предложил «включить для себя Украину», следуя национальному промослогану Евро-2012. При этом слово «включить» Януковичу никак не давалось. Он с трудом произнес его с очередной попытки. «Достаточно того, - сказал он, - чтобы посмотреть на нее (Украину) своими собственными глазами тогда, когда начнут цвести каштаны в Киеве».

- И когда начнется тепло и в городах украинских начнут раздеваться женщины – увидите такую красоту, это очень прекрасно, - прибавил он. Кто-то смеялся, кто-то неловко пожимал плечами.

В завершение Янукович рассказал о своем реализме и максимализме, тяжелом детстве, стабильности, инвестициях, экономическом росте, заверил, что Евро будет самым лучшим, отмена виз и зона свободной торговли с ЕС – уже в этом году, а демократия и свобода слова в Украине – будут крепнуть одновременно с приближением футбольных сборных Украины и Польши к финалу европейского первенства.

Андрей Лавренюк, Киев – Давос