За получение взятки задержаны работники облуправления экологии

В Херсоне за получение взятки в 39 тыс. грн. задержаны четыре работника областного управления экологии во главе с исполняющим обязанности начальника.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, в частности, среди задержанных – исполняющий обязанности начальника управления Владимир ГРИЩЕНКО.

Также, по информации источника, среди задержанных один из начальников отдела, юрист и водитель управления. Взятка передавалась за решение земельного вопроса, однако, подробностей источник не назвал.

Все задержанные находились в местном СИЗО, но по последним данным, для В.ГРИЩЕНКО была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Расследование по факту получения взятки указанными лицами продолжается.

Напомним, что В.ГРИЩЕНКО был назначен и.о. начальника облуправления экологии в Херсонской области приказом Минприроды от 8 декабря 2010 года.