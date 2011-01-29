Севастопольские спасатели сняли со скалы 19-летнего парня

Севастопольские горноспасатели пришли на помощь 19-летнему местному парню, который застрял на скале над морем в районе мыса Виноградный.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в городе Севастополе, молодой человек вместе со своим другом подошел к краю скалы полюбоваться морем, и выронил из рук мобильный телефон. За аппаратом парень спустился по скалам почти на 60 метров. Но, как оказалось, подняться не так легко, как спуститься. В результате севастополец застрял на высоте 40-метров над уровнем моря.

Товарищу пострадавшего пришлось вызвать службу спасения, которая и помогла освободить молодого человека. К парню спустился сотрудник горной поисково-спасательной группы МЧС, закрепил «любителю-скалолазу» специальное штатное альпинистское снаряжение и страховку. Через два часа жителя Севастополя благополучно спустили на дикий пляж.