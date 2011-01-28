Высший хозсуд подтвердил место стройки главной крымской мечети

Высший хозсуд Украины подтвердил право крымских мусульман строить соборную мечеть на участке по улице Ялтинской, 22 в Симферополе, утверждает заместитель муфтия Крыма Джемиль БИБИШЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) говорится, что Высший хозсуд 26 января не удовлетворил кассационную жалобу крымской прокуратуры на решение Севастопольского апелляционного хозяйственного суда от 3 ноября 2010 года.

Апелляционная инстанция Севастополя отказала в восстановлении сроков на обжалование решение Хозсуда Крыма. Он 12 мая 2010 года обязал городской совет Симферополя в 10-дневный срок со дня вступления решения в законную силу заключить с ДУМК договор аренды земли на Ялтинской, 22. В случае не заключения договора горсоветом в течение 10 дней он считался заключенным.

Таким образом, заявляет ДУМК, решение крымского Хозсуда остается в силе. «Следовательно, по решению суда, участок по ул. Ялтинской, 22 находится в аренде Духовного управления мусульман Крыма», - утверждает Д.БИБИШЕВ.

Напомним, Духовное управление мусульман Крыма сначала планировало построить главный храм крымских мусульман в симферопольском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть по улице Ялтинской, 22 в районе объездной трассы.

Симферопольский горсовет в 2004 году согласовал ДУМК месторасположение участка в 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу земли в аренду. Однако позже отказал в землеотводе.

Депутаты в 2008 году рекомендовали управлению мусульман строить мечеть на участке в 2,7 га по улице Луговой, 6 и придали статус лесопарковой зоны земучастку по улице Ялтинской. Горсовет пояснял отказ выделить участок на Ялтинской его нахождением в охранной зоне водохранилища.

После чего крымские татары завезли на участок на Ялтинской камень-ракушечник.