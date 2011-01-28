Милиция задержала заведующую киевским детсадом

Сотрудники отдела государственной службы борьбы с экономическими преступлениями Шевченковского районного управления милиции Киева задержали при получении взятки заведующую одного из детских садов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

В частности, заведующая одного из детских садов Шевченковского района за устройство ребенка требовала с его родителей деньги. Родители ребенка избрали именно это дошкольное учебное заведение в связи с тем, что оно расположено в удобном для них месте, хотя проживают они в другом районе Киева. Когда мать мальчика пришла с заявлением и документами в сад, заведующая сообщила, что свободных мест нет. Впрочем, заведующая пообещала, что это вопрос можно пересмотреть и решить, если будет уплачено 400 дол.

Собрав необходимые средства, родители снова пошли в детский сад с работниками правоохранительных органов, которые и задержали заведующую при получении взятки.

Против заведующей возбуждено уголовное дело по статье 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.