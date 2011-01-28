Двум львовянам, которые украли 17 кг золота, светит 12 лет

Следственное управление УМВД Украины в Ривненской области направило в суд уголовное дело в отношении двух злоумышленников, которые в декабре 2009 года похитили у предпринимателей 17 килограммов золота на сумму свыше 3 млн. грн.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник следственного управления УМВД Украины в области Анатолий ГРИЦИШИН.

По его словам, золото перевозилось из Винницкой области на Западную Украину.

На скамье подсудимых сядут двое жителей Львова - 25-летний Андрей и 26-летний Максим, которым за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

Как рассказал А.ГРИЦИШИН, эти молодые люди предварительно приехали в Винницкую область, чтобы проследить весь путь перевозчиков драгоценных металлов и дождаться благоприятного момента для кражи. Такой момент им представился возле развлекательного комплекса неподалеку Ривного. Уставшие в дороге реализаторы золота зашли сюда поесть. Хозяев автомобиля не было только пять минут.

По словам А.ГРИЦИШИНА, преступникам для кражи понадобилось только две минуты. С помощью современных технологий они беспрепятственно открыли автомобиль и похитили оттуда ювелирные изделия.

Работникам милиции удалось задержать злоумышленников во Львове через три месяца - в марте 2010 года.