Бывшие таможенники организовали группу контрабандистов
00:18, 28 января 2011Общество
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Сообщает сумская прокуратура
В Сумской области разоблачена организованная преступная группа контрабандистов, которая нанесли государственному бюджету убытки на сумму свыше 5,5 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, организовали ОПГ двое бывших инспекторов Сумской таможни. Также в ее состав вошли директор предприятия и двое безработных.
Участники преступной группы на протяжении 2009-2010 годов контроля ввозили на территорию Украины транзитные грузы без цели их фактического вывоза.
Относительно фигурантов прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
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