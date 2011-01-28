Бывшие таможенники организовали группу контрабандистов

В Сумской области разоблачена организованная преступная группа контрабандистов, которая нанесли государственному бюджету убытки на сумму свыше 5,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, организовали ОПГ двое бывших инспекторов Сумской таможни. Также в ее состав вошли директор предприятия и двое безработных.

Участники преступной группы на протяжении 2009-2010 годов контроля ввозили на территорию Украины транзитные грузы без цели их фактического вывоза.

Относительно фигурантов прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.