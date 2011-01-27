Милиция: у главы Березанской «Свободы» нашли винтовку и детонаторы

Столичная милиция утверждает, что задержала председателя Березанской городской организации Всеукраинского объединения “Свобода” Владимира СИВАКА за незаконное обращение с оружием.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, следственный отдел Днепровского райуправления столичной милиции расследует уголовное дело по факту резонансного преступления.

В июле прошлого года в одно из столичных кафе ворвались около 20 человек, которые похитили двух гражданин Украины - уроженцев Армении. Только через 2 дня заложники были освобождены.

В рамках расследования этого дела и на основании санкции Днепровского суда 26 января в помещении В.СИВАКА проводился обыск. В присутствии понятых у него была найдена незарегистрированная охотничья винтовка ТОЗ, 35 патронов, 20 электродетонаторов, которые тот хранил без каких-либо разрешений. Предварительное исследование изъятого подтвердило, что ружье является нарезным огнестрельным оружием, а детонаторы принадлежат к категории взрывоопасных устройств. В связи с этим против В.СИВАКА возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного Кодекса Украины: «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». В.СИВАК задержан, он находится в ИВС. В ближайшее время суд определит относительно него меру пресечения.

При этом в ОСО столичной милиции напомнили, что вчера пресс-служба ВО «Свобода» распространила сообщение об обыске в помещении В.СИВАКА, а также о его задержании и вывозе в неизвестном направлении.

В Киевской областной организации ВО "Свобода" расценили задержание В.СИВАКА “как следствие политических репрессий относительно оппозиции в Украине”.