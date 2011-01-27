Тигипко: пенсионная реформа поможет вернуть социальную справедливость

Пенсионная реформа наиболее ощутимо коснется государственных служащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», об этом заявил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО во время встречи с представителями центральных органов исполнительной и местной власти.

По его словам, пенсионная реформа лишит госслужащих значительной части льгот и привилегий, которыми они пользуются сейчас, и будет способствовать восстановлению социальной справедливости.

С.ТИГИПКО сообщил, что сегодня в Украине на государственной службе состоят 300 тыс. граждан. Прежде всего, отметил вице-премьер, пенсионная реформа предусматривает, что работающие госслужащие-пенсионеры будут получать пенсию, размер которой будет рассчитываться на общих основаниях. Кроме того, устанавливается максимальный размер пенсий для всех категорий пенсионеров, независимо от того, по нормам какого закона им назначена пенсия. Эта сумма составит 12 прожиточных минимумов, что на 1 января т.г. равно 9 тыс. грн. Выплата специальных пенсий лицам, имеющим право на досрочный выход на пенсию, будет осуществляться только при достижении общеустановленного пенсионного возраста. При этом для мужчин-госслужащих возраст выхода на пенсию устанавливается на уровне 62 лет с 2013 года без права продолжать свое пребывание на госслужбе. Для женщин возраст выхода на пенсию по специальным законам повышается на общих условиях. Кроме того, увеличивается период, за который госслужащим и приравненным к ним лицам учитывается заработная плата для расчета пенсии, – с 24 до 60 месяцев.

Также предполагается уменьшение размера процента для начисления специальных пенсий с 90% до 80%. Однако для определенных категорий госслужащих эта норма может быть пересмотрена, считает С.ТИГИПКО. «Есть государственные служащие, которые имеют очень низкую заработную плату. Речь идет о социальном секторе, и прежде всего это касается пятой-седьмой категорий. Поэтому во время общественного обсуждения поступило предложение: если и вводить ограничения, то для тех категорий, где зарплаты высокие. А для тех, у кого зарплаты на низком уровне, мы должны гарантировать стабильность и сохранить ценный кадровый потенциал», – министр социальной политики.

По его словам, во время общественного обсуждения было предложено ввести ограничения дифференцированно и сохранить норму начисления специальных пенсий на уровне 90% для госслужащих пятой-седьмой категорий.

«С одной стороны, почти все страны каким-то образом стимулируют людей, которые приходят на государственную службу, в том числе и за счет создания социальных пакетов и пенсионного обеспечения. С другой стороны, существует большой разрыв между пенсиями, которые получают государственные служащие и представители других отраслей. Поэтому наша задача – найти «золотую середину», – подчеркнул С.ТИГИПКО.