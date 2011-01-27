Азаров: мы должны сделать сессию ВР исключительно плодотворной

Кабинет министров Украины подготовил 117 законопроектов для рассмотрения на очередной сессии Верховной Рады Украины, которая откроется 1 февраля.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, об этом шла речь во время совещания премьер-министра Николая АЗАРОВА с вице-премьер-министрами.

«Сегодня мы рассмотрим вопрос подготовки к работе очередной сессии Верховной Рады. По поручению Президента, нам необходимо внести в парламент ряд законопроектов, которые развивают реформирование экономической системы государства», - отметил Н.АЗАРОВ. Он добавил, что необходимо сосредоточить внимание, прежде всего, на тех законопроектах, которые связаны с реализацией положений о дерегулировании в разных сферах жизни и на вопросах пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан.

«Все те вопросы, которые внесены в повестку дня, мы должны подготовить и организовать их рассмотрение в комитетах Верховной Рады, во фракциях. Необходимо учесть все предложения народных депутатов. Мы должны, со своей стороны, сделать эту сессию исключительно плодотворной и продуктивной», - отметил он.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ отметил, что для рассмотрения на очередной сессии правительство подготовило 117 законопроектов, которые разработаны в рамках программы экономических реформ Президента. «Я думаю, что мы можем ставить задачу до конца этой сессии все эти законопроекты принять», - сказал он.