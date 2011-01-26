За неуважение к госязыку инспектор ГАИ может получить замечание

За демонстрацию неуважения к государственному языку при исполнении должностных обязанностей инспектор Одесского городского управления Государственной автомобильной инспекции старший сержант Александр ШВЕЦ может получить взыскание - в зависимости от результатов служебного расследования: от замечания до увольнения из органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на экстренном брифинге заявил начальник Одесского городского отдела ГАИ Виктор КУЗНЕЦОВ.

Он уточнил, что сейчас в Управлении ГАИ «ведется служебное расследование, по результатам которого инспектора привлекут к ответственности».

«Расследование будет завершено в течении трех дней», - добавил В.КУЗНЕЦОВ.

По его словам, подобного рода высказывания в адрес государственного языка недопустимы «не только для инспектора, но и для любого гражданина». «В зависимости от результатов расследования инспектору А.ШВЕЦУ будет объявлено дисциплинарное взыскание - от замечания до увольнения из органов», - заключил начальник Одесского городского ГАИ.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Одессе инспектор ГАИ при исполнении своих служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А.ШВЕЦ (номер удостоверения ОД0148) заявил: "Не понимаю телячью мову".