Плющ - за широкую коалицию Партии регионов, Нашей Украины и БЮТ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ в интервью газете «Коммерсант-Украина» № 75 от 14 мая заявил, что В.ЯНУКОВИЧУ не предлагали пост премьер-министра после выборов. В тоже время стороны достигли договоренности о принципах. «Мы договорились, что будем вместе работать над Конституцией. И оговаривался принцип, что та политическая сила, которая набрала на выборах большее количество голосов, будет иметь полное право на формирование коалиции и правительства»,- сказал И.ПЛЮЩ.

И.ПЛЮЩ также сообщил, что когда возник вопрос о возможном назначении его на должность секретаря СНБО, он сказал, что даст согласие только в случае согласованного решения ведущих политических лидеров. «У меня спросили: «Вы не можете уточнить этих лидеров?». Я говорю: «Запросто. Это Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО», - отметил И.ПЛЮЩ. По его словам, премьер-министр в ходе одной из встреч сказал, что предлагал его кандидатуру на этот пост еще полгода назад.

По мнению И.ПЛЮЩА, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО также позитивно отнеслась к его назначению.

Он также заверил, что в работе на должности секретаря СНБО будет руководствоваться словами В.ЮЩЕНКО, который сказал, что никогда не пойдет на силовые шаги.

И.ПЛЮЩ также считает, что в широкой коалиции должны участвовать Партия регионов и будущий блок «Наша Украина» и БЮТ. «Если эти трое придут к компромиссу, в Украине повториться тот рост экономики, который у нас был с января по сентябрь 2000 года»,- убежден он.