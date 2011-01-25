Янукович поручил защитить соотечественников за рубежом

Во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Министерство иностранных дел Украины усиливает меры по защите граждан Украины, находящихся за рубежом.

Об этом УНИАН сообщили в Департамент информационной политики МИД Украины.

В сообщении отмечается, что “24 января 2011 года в московском аэропорту «Домодедово» произошел взрыв, который согласно официальным данным унес жизни 35 человек, из которых 23 идентифицированы. В результате этой трагедии погибла гражданка Украины – Машутина Анна Григорьевна, 1981 года рождения. В настоящее время проводится экспертиза и следственные действия. Родные Анны проинформированы о трагедии и уже выехали в Москву».

Принимая во внимание эту беспрецедентное событие, Министерством иностранных дел Украины усиливаются меры по защите граждан Украины, которые находятся за рубежом. “В этом контексте уже на данном этапе дипломатическим представительствам Украины за рубежом поручено на постоянной основе осуществлять оперативный мониторинг потенциальных и существующих угроз”, - заметили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что “в местах компактного проживания наших соотечественников будет проведена необходимая информационно-розъяснительная работа, направленная на соблюдение ими общих требований безопасности в условиях возникновения кризисных ситуаций в стране пребывания, будет оказана необходимая консультативная помощь украинским гражданам”.