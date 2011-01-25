Газовики предотвратили взрыв в многоэтажном доме

В Ялте сотрудники газовой службы предотвратили взрыв бытового газа в многоэтажном доме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ялтинского горисполкома, трагедия едва не произошла в двух корпусах многоэтажного дома на улице Мисхорской в Ялте в минувшие выходные. В аварийную службу горгаза поступило сообщение о том, что в одной из квартир металлический газовый шланг раскалился почти докрасна.

Подача газа в квартиру была перекрыта, но через некоторое время в другой квартире загорелся газовый котел. Выехавшая вновь бригада вызвала из управления городского хозяйства электрика, который установил, что на газопроводе имеется электрическое напряжение. Подача газа к обоим корпусам дома была немедленно прекращена.

Специалисты горгаза пришли к выводу, что кто-то из жильцов отматывает показания электросчетчика, накидывая электроприспособление на газовую трубу, при этом подвергая смертельной опасности не только свою жизнь, но и всех соседей по дому. Тем более, что абсолютное большинство ялтинских многоэтажек спроектировано таким образом, что в них не предусмотрено устройство контура заземления, что увеличивает риск беды многократно.

Подача газа в оба корпуса дома на Мисхорской, где произошло ЧП, будет возобновлена только после всесторонней проверки состояния электросетей в помещениях и оборудовании контура заземления, отметили в пресс-службе мэрии.

Со своей стороны городской голова Алексей БОЯРЧУК дал поручение проверить наличие контуров заземления во всех многоэтажных жилых зданиях на территории Ялты, начать их оборудование в случае отсутствия и проверить состояние уже существующих.