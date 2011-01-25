В Симферополе из-за утечки газа эвакуировали персонал АЗС

На автозаправочной станции в Симферополе вчера из-за повреждения легковым автомобилем вентиля, перекрывающего подачу газа к газовой установке, произошла утечка пропана, сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС.

«Газ под сильным давлением стал вырываться наружу. Возникла реальная угроза взрыва», - говорится в пресс-релизе.

К месту происшествия выехали 6 пожарных автомобилей и 2 специальных спасательных автомобилей. Персонал автозаправочной станции был эвакуирован.

Пожарно-спасательные подразделения приступили к охлаждению сжиженного газа. Движение по объездной на время перекрыли сотрудники ГАИ.

«Одно отделение спасателей работало над удалением ВАЗовской «девятки» от поврежденного вентиля, так как машина с включенными фарами и рабочим аккумулятором могла послужить источником возгорания, кроме того, в целях недопущения взрыва в районе ЧП работниками РЭС был отключен свет», - сказано в сообщении.

Спасателям понадобилось два часа для ликвидации последствий происшествия.

По факту ЧП проводится расследование.