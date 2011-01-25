Погибшая в Домодедово драматург из Одессы прилетела на вручение премии

В результате теракта в московском аэропорту «Домодедово» погибла гражданка Украины Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Посольстве Украины в Москве.

«Из 35 погибших пассажиров установлена личность 25-ти. Из этих 25-ти человек есть гражданка Украины – Машутина Анна Григорьевна», - сообщили в посольстве.

Ранее об этом в своем блоге сообщил драматург Михаил УГАРОВ. По его информации, А.Машутина (Яблонская) прилетела в Москву из Одессы на вручение премии журнала «Искусство кино». У нее остался муж и маленький ребенок.

Анна Яблонская - драматург, поэт, прозаик, журналист. Родилась в Одессе в 1981 году. Публиковалась в альманахе «ОМК» (2004-2007 гг.) и журнале «Октябрь» (2004-2007 гг.).

Вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Литературная критика» (2004 г.), лонг-лист драматургического конкурса «Евразия-2005» (Екатеринбург). Дипломант конкурса современной драматургии «Свободный Театр» (2005 г., Минск), лауреат международных конкурсов «Премьера.txt» (2005 г.) и «Евразия» (2006 г.).

Автор пьес «Бермудский квадрат», «Видеокамера», «Выход к морю», «Дюймовочка и мотылек», «Заброшенное радио», «Монодиалоги», «Письмо в зоопарк», «Тепло», «Утюги», «Шоу ковбоя без собаки» и других.

Ранее компания «Трансаэро», самолет которой, вылетевший из Одессы, приземлился в московском аэропорту «Домодедово» незадолго до взрыва, сообщила о «стабильной работе», а также о том, что никто из пассажиров этого рейса не пострадал.

На данный момент известно, что кроме россиян, среди пострадавших от теракта в московскому аэропорту «Домодедово» есть иностранцы. Среди них - француз, итальянец, немец, серб, и гражданка Словакии, актриса Сюзанна ФИАЛКОВА.

Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть двоих подданных Великобритании. Также есть информация о гибели граждан Германии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Как сообщал УНИАН, взрыв в российском аэропорту «Домодедово» произошел вчера 16.32 по московскому времени. По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.

Согласно информации Министерства здравоохранения РФ, жертвами теракта стали 35 человек, пострадали 168 человек, из них 100 госпитализированы.