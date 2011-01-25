Джарты просит Януковича поторопить Литвина и Азарова

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помочь крымским инициативам пройти скорейшее согласование в органах центральной власти.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета регионов под председательством В.ЯНУКОВИЧА, сообщили УНИАН в пресс-службе Совмина Крыма.

В.ДЖАРТЫ заявил, что правительство Крыма выполнило поручение главы государства и разработало пакет законодательных инициатив и проекты программ.

Подготовлены законопроекты о развитии Автономной республики Крым, о Совете министров Крыма; о наведении порядка в земельной сфере; о совершенствовании управления имуществом, проекты государственных целевых программ «Вода Крыма», «Развитие транспортно-дорожного комплекса», «Экологически безопасный Крым».

«К сожалению, такие необходимые для развития автономии документы крайне медленно проходят по многочисленным ступеням рассмотрений и бесконечных согласований. К примеру, полностью отработанный и внесенный на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по земельным отношениям не был поддержан депутатами Верховной Рады, не голосовали даже отдельные депутаты фракции Партии регионов. Проекты законов о развитии Крыма и Совете министров проходят повторное согласование в Кабинете министров Украины. Государственные целевые программы также тормозятся центральными министерствами и ведомствами», - сказал В.ДЖАРТЫ.

В связи с этим правительство автономии обращается к Президенту с просьбой оказать поддержку инициативам региона.

"В свою очередь мы готовы на общенациональном и международном уровнях сделать презентацию наших стратегических подходов к планированию и управлению развитием, поделиться опытом, услышать замечания, укрепить партнерство с другими регионами. И, конечно, Крым готов стать площадкой и принять активное участие в реализации национальных проектов", - сказал В.ДЖАРТЫ.