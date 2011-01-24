Японские военные должны уничтожить 410 тысяч зараженных кур

Служащие сухопутных сил самообороны Японии будут участвовать в операции по уничтожению 410 тысяч кур в префектуре Миядзаки из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство "Киодо"в понедельник. По данным агентства, коперации по уничтожению птиц будут привлечены 170 человек из состава сил самообороны. За эти выходные в префектуре было зафиксировано две вспышки птичьего гриппа Н5. Уже уничтожено 10 тысяч кур птицеводческого хозяйства недалеко от города Миядзаки.

В понедельник началось уничтожение еще 410 тысяч кур птицефермы в поселке Синтоми. Утром в понедельник для участия в операции по уничтожению птиц направлены также и 270 сотрудников из администрации префектуры. Операция по уничтожению кур займет, как ожидается, несколько дней. Привлечение дополнительных сил - военнослужащих и сотрудников префектуры - мера, направленная на ускорение операции, отмечает агентство. Распространение птичьего гриппа среди кур в префектуре Миядзаки уже приняло настолько серьезный оборот, что правительство создало специальный штаб по борьбе с заболеванием. Карантин на перемещение кур и куриных яиц введен в десятикилометровой зоне от очагов инфекции. Всего под эту меру подпадают 4 миллиона кур. Эпидемиологи пока не дали окончательных результатов ДНК, которые позволят судить о токсичности вируса. Ранее, начиная с октября 2010 года в семи регионах - от самого северного острова Хоккайдо до южной префектуры Кагосима - были выявлены случаи гибели перелетных птиц от крайне опасного вируса птичьего гриппа Н5N1. В декабре 2010 года вирус птичьего гриппа был обнаружен в префектуре Симанэ, была уничтожена 21 тысяча птиц. В 2007 году на нескольких птицефермах Японии было зафиксировано четыре вспышки птичьего гриппа смертельно опасной для человека формы H5N1. С целью предупреждения эпидемии было уничтожено несколько сотен тысяч птиц. В 2008 году в трупах диких лебедей на Хоккайдо также был обнаружен вирус формы Н5N1. В феврале 2009 года вирус птичьего гриппа в неопасной ля человека форме был обнаружен на ферме в префектуре Айти. Тогда было уничтожено 250 тысяч перепелок.