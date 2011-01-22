OSW: энергосотрудничество Минска и Киева - элемент более широкой игры

Беларусь договорилась с украинскими властями о поставке нефти в страну через трубопровод «Одесса - Броды» для того, чтобы добиться лучших условий поставок российской нефти.

Об этом сказано в обзоре Центра Восточных исследований (OSW, Варшава), которым располагает УНИАН.

«Складывается впечатление, что энергетическое сотрудничество на линии Минск - Киев является элементом более широкой игры, реализованной белорусскими властями по не до конца прозрачным и понятным схемам», - отмечают эксперты.

Они замечают, что Беларусь, которая сначала декларировала намерение ежегодно поставлять через украинский нефтепровод от 5 до 9 млн. тонн нефти, договорилась о поставках 4 млн. тонн.

Впрочем, по мнению экспертов, белорусские власти могут увеличить транспортировку через Украину азербайджанской нефти, которая, скорее всего, будет поставляться по схеме "swap" взамен венесуэльской.

«Украинско-белорусский договор (подписанный 17 января) дает белорусским властям более широкое поле маневра в переговорах с главным поставщиком сырья, с Россией. В случае значительного роста цен на нефть в текущем году – что декларируют российские предприятия – нельзя исключать, что Минск сможет увеличить альтернативные поставки», - отмечают аналитики.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2011 года ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» подписали договор по оказанию услуг по транспортировке нефти с использованием нефтепровода «Одесса - Броды» до белорусского нефтеперерабатывающего завода в г. Мозырь. В частности, договор предусматривает гарантированную транспортировку 4 млн. тонн нефти в год и подписан сроком на два года.