"Свобода" спрашивает, почему не наказаны убийцы юноши в г.Стрый

Депутат Львовского областного совета от ВО «Свобода» Ирина СЕХ обратилась к прокурору Львовской области Виталию КОВБАСЮКУ с просьбой выяснить, почему работники милиции и прокуратуры не возбудили уголовного дела по факту гибели в результате жестокого избиения 16-летнего жителя г. Стрый Алексея Сушко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облорганизации ВО «Свобода», к И.СЕХ обратилась за помощью мать погибшего юноша Галина КРУПА. Ее сына, Алексея, 14 января 2011 жестоко избили в ночном клубе в с. Добряны Стрыйского района. В тот же день вечером парень умер.

Как отмечается в депутатском запросе, драку в ночном клубе зафиксировала камера видеонаблюдения, и видеозапись изъяли работники Стрыйского райотдела внутренних дел. Но до сих пор работники милиции и прокуратуры так и не возбудили уголовного дела ни по факту смерти, которую могли повлечь насильственные действия, ни по факту хулиганских действий с нанесением телесных повреждений, которые могли привести до смерти.

Как отмечает львовская «Свобода», «свидетелями жестокой драки были многие люди, весь город знает, что правоохранители пытаются выгородить виновных. Причина в том, что виновники трагедии – дети влиятельных родителей, один из них - родственник должностного лица местной милиции».

И.СЕХ просит прокурора повлиять на расследование обстоятельств и причин смерти А.Сушко и, учитывая большой общественный резонанс и неадекватность действий местных правоохранителей, рассмотреть целесообразность передачи дела в областную прокуратуру.

В комментарии УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Львовской области Денис ХАРЧУК подтвердил информацию о том, что была драка, после чего через несколько часов умер парень.

Как отметил представитель областного управления милиции, мать умершего парня обратилась к правоохранителям с заявлением, в котором требовала провести проверку по факту гибели сына.

«Были проведены два вскрытия. По заключению судмедэкспертов, парень получил легкие телесные повреждения, которые не представляли угрозы для жизни. Причиной смерти, по заключению судмедэкспертов, стала сердечная недостаточность», - отметил Д.ХАРЧУК.

Он также сообщил, что правоохранители не возбуждали уголовное дело.