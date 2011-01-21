В Киеве СБУ задержала анонимного "террориста", грозившего взрывами

В Киеве СБУ задержала анонимного «террориста», который угрожал взрывами в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным пресс-центра, сегодня, 21 января, в полпервого ночи на спецлинию «102» поступил звонок. Неизвестный требовал отставки руководства страны, в случае невыполнения аноним угрожал осуществить серию взрывов в Киеве.

Сотрудники СБУ уже днем задержали «террориста». Им оказался мужчина, 1983 года рождения, уроженец Донецкой области, житель столицы, временно неработающий. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением из-за увольнения с работы.

В ходе оперативно-следственных действий установлено, что реальных намерений и возможностей для совершения преступления он не имел. Злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вероятно, отметили в СБУ, ему будет инкриминирована ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с этой статьей, ему грозит штраф в размере до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо арест сроком до 6 месяцев, либо ограничение свободы сроком до 3 лет.