По факту смерти солдата в госпитале возбуждено уголовное дело

17 января 2011 года в 10 часов в военную прокуратуру Деснянского гарнизона от дежурного врача войсковой части, дислоцирующейся в пгт Десна Козелецкого района Черниговской области, поступила информация о констатации смерти военнослужащего срочной воинской службы учебного механизированного полка Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, солдата Д. (9 марта 1992 года рождения, уроженец г. Красноград Харьковской области). Об этом идет речь в комментарии агентству УНИАН пресс-центра военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В частности, установлено, что 15 января 2011 года около 11 часов солдат обратился к дежурному фельдшеру медицинского пункта войсковой части с жалобами на головную боль, высокую температуру и общую слабость. В 12 часов 45 минут его осмотрел дежурный врач войсковой части, и госпитализировал в инфекционное отделение указанной войсковой части с диагнозом ОРЗ (острое респираторное заболевание) дыхательных путей.

16 января 2011 года у солдата Д. установлен диагноз «Менингококковая инфекция. Гнойный менингококковый менингит, менингококкемия усложненная ДВЗ синдромом, синдром Уотерхауса-Фредериксена с токсическим поражением почек, инфекционно-токсическим шоком 3 степени», который запрещает какую-либо транспортировку больного. В комментарии отмечается, что в связи с этим из Главного военного клинического госпиталя (г. Киев) для оказания практической помощи в лечении в войсковую часть прибыла бригада врачей, но реанимационные мероприятия не помогли, и солдат умер.

В комментарии отмечается, что по данному факту военной прокуратурой Деснянского гарнизона проводится проверка в порядке ст. 97 УПК Украины. В январе этого года направлено в суд уголовное дело, возбужденное ВП Деснянского гарнизона в отношении военного врача, подполковника медицинской службы военного госпиталя войсковой части, расположенного в пгт Десна. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 425 (Халатное отношение к воинской службе, повлекшее тяжелые последствия). Наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.