В Одессе сгорело военное общежитие: три человека погибли

В Одессе сгорело военное общежитие, погибли три человека и два - пострадали.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, пожар в общежитии, где проживали семьи военнослужащих Воздушного командования “Юг” Воздушных сил Вооруженных сил Украины, произошел сегодня, 21 января, приблизительно в 6 часов 15 минут.

По предварительным данным, причиной пожара, полностью уничтожившего одноэтажное здание, в котором проживали 17 семей военнослужащих, стало неосторожное обращение с бытовым прибором.

Пострадавшие находятся в реанимационном отделении Военно-медицинского клинического центра Южного региона. Военными медиками принимаются все необходимые меры для стабилизации состояния здоровья пострадавших, говорится в сообщении.

По факту пожара Южным территориальным управлением Военной службы правопорядка в ВСУ проводится расследование. Кроме того, приказом командующего Воздушными силами ВСУ создана специальная комиссия. На месте происшествия работает лаборатория МЧС Украины.

Руководство Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших и оказывает помощь пострадавшим от пожара.