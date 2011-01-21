7,2% украинцев не намерены платить за свет вообще

Большинство граждан Украины намерены экономить электроэнергию после повышения её стоимости.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в январе.

Согласно данным, подавляющему большинству украинцев (83,4%) известно о повышении на 30% тарифов на электроэнергию для населения с 1 февраля. Не знает об этом каждый шестой респондент (15,1%), а 1,5% - затруднились ответить на этот вопрос.

73,3% украинцев намерены экономить электроэнергию после её подорожания. Из них 40,1% ответили «скорее да», а треть граждан (33,2%) – «точно да». Не собираются экономить электроэнергию, несмотря на ее подорожание, 21,6% наших сограждан. При этом 13,4% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее нет», а 8,2% - «точно нет». Затруднились ответить на данный вопрос – 5,1% респондентов.

Полностью оплачивать счета за электроэнергию после повышения тарифов планируют 42,3% украинцев. Намерены оплачивать эти счета частично 21,6% опрошенных, а 7,2% респондентов не собираются платить за электроэнергию вообще. При этом более четверти украинцев (28,9%) затруднились ответить на этот вопрос.

Почти половина граждан Украины (44,6%) полагает, что цены на электроэнергию для населения были повышены с целью наполнения государственного бюджета. Более трети (38,1%) считают, что это сделано с целью личного обогащения отдельных политиков и бизнесменов, а каждый пятый респондент (20,2%) высказал мнение, что цены на электроэнергию повышены с целью повышения прибыльности энергокомпаний. Приведение тарифов в соответствие с экономически обоснованными рыночными ценами считают причиной подорожания электроэнергии 11,9%, а 9,3% - необходимость модернизации и ремонта электросетей и электростанций. Ответ «другое» предпочли 3,2%, а 8,6% украинцев затруднились ответить на вопрос.

Более половины украинцев (54,2%) уверены, что повышение тарифов на электроэнергию приведёт к росту цен на общий спектр товаров и услуг. И почти столько же опрошенных (53,6%) предполагает, что подорожание электроэнергии приведёт к увеличению задолженности населения за потребление электричества. Одним из последствий повышения цен на электроэнергию считают повышение тарифов на сопутствующие коммунальные услуги (отопление, вода, газ и пр.) 40,9% украинцев. Почти столько же респондентов (40,3%) считают, что из-за подорожания электроэнергии снизится социальный уровень жизни населения. Допускают, что возрастут цены на электротранспорт 18,7% украинцев, 16,2% предполагают, что повышение тарифов повлечёт за собой массовые акции протеста жителей страны, а 8,3% граждан считают, что за этим последует приведение тарифов к их обоснованному уровню. Вариант «другое» выбрали 5,2%, затруднились ответить на вопрос – 6,1% респондентов.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Повышение тарифов на электроэнергию в Украине» с 17 по 19 января 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.