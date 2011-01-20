Милиция задержала еще двух членов Тризуба

Правоохранители 19 января по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали еще двух членов Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры – Анатолия ОНУФРИЙЧУКА и Василия АБРАМИВА.

Об этом УНИАН сообщила представитель всеукраинской организации "Жіноча Січ" Татьяна ТАРАСЕНКО.

Таким образом, по информации Т.ТАРАСЕНКО, на сегодняшний день в отделениях милиции находятся в целом 11 представителей ВО “Тризуб”.

Т.ТАРАСЕНКО также отметила, что к “тризубовцам”, которые находятся в районных отделениях Запорожья, до сих пор не допускают ни адвокатов, которые могли бы оказать юридическую помощь, ни родных. “Среди задержанных есть молодые ребята, студенты, и все они находятся в очень тяжелых условиях заключения, их родные не имеют никакой информации о них", - заявила Т.ТАРАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ

28 декабря 2010 года неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.

В Новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.