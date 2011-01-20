Милиция: мужчина, угрожавший взорвать аэропорт «Киев» был сильно пьян

Сотрудники уголовного розыска Соломенского райуправления столичной милиции задержали мужчину, который вчера угрожал взорвать аэропорт "Киев".

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, 19 января около 5.00 по линии "102" поступило анонимное сообщение о заложении взрывчатки на территории аэропорта. Почти полтора часа понадобилось взрывотехникам, чтобы обследовать территорию аэропорта и снять окружение за 7 минут до посадки самолета из Запорожья. Вместе с тем, пришлось задержать регистрацию пассажиров на самолет в Симферополь. На время обследования из здания аэровокзала было эвакуировано 20 человек. Взрывное устройство не выявлено.

По данным ЦОС, в тот же день был задержан мужчина, который сделал это сообщение. Им оказался киевлянин 1958 года рождения. Свой поступок он не смог четко объяснить работникам правоохранительных органов, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении «телефонного хулигана» возбуждено уголовное дело.