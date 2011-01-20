В Днепропетровске на взятке взяли милицейскую «шишку»

15 января сотрудники управления СБУ задержали во время получения двух тысяч американских долларов взятки заместителя начальника одного из управлений ГУ МВД в Днепропетровской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Милиционер требовал и получил взятку от частного предпринимателя за намерение открыть бар-бильярдную, объяснив, что деятельность этого учреждения возможна лишь при условии уплаты денег.

Прокуратура Днепропетровской области возбудила против милиционера уголовное дело по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

18 января судом задержанному избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Следствие по уголовному делу продолжается.