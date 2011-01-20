В Днепропетровске на взятке взяли милицейскую «шишку»
10:57, 20 января 2011Общество
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Возбуждено уголовное дело
15 января сотрудники управления СБУ задержали во время получения двух тысяч американских долларов взятки заместителя начальника одного из управлений ГУ МВД в Днепропетровской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Милиционер требовал и получил взятку от частного предпринимателя за намерение открыть бар-бильярдную, объяснив, что деятельность этого учреждения возможна лишь при условии уплаты денег.
Прокуратура Днепропетровской области возбудила против милиционера уголовное дело по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
18 января судом задержанному избрана мера пресечения – взятие под стражу.
Следствие по уголовному делу продолжается.
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