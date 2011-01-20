На обновление грузовой техники в портах запланирован 1 млрд. грн.

По данным Государственной службы морского и речного транспорта, в 2011 году на обновление перегрузочной техники морских запланировано выделить 1,02 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, кроме того, на развитие железнодорожной инфраструктуры в портах запланировано направить почти 60 млн. грн.

«Нужно создать подходы к порту, увеличить количество дорог, то есть, подготовить всю инфраструктуру нашего государства - от грузоотправителя до грузополучателя. Она должна быть модернизирована», - подчеркнул вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, отмечается в сообщении.

Для достижения поставленных целей на обновление перегрузочной техники Измаильского порта в 2011 году выделит 6 млн грн, Мариупольского - 31,9 млн. грн, Южного - 75,1 млн. грн, Ильичевского - 214,8 млн. грн. и Одесского - 591,8 млн. грн.

По оценкам специалистов отрасли, обновление будет способствовать увеличению объема грузов. «Обновление инфраструктуры портов является необходимым шагом для увеличения грузопотоков и возвращения объемов обработки грузов, утраченных вследствие мирового финансово-экономического кризиса», - подчеркнул глава "Укрморречфлота" Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

Напомним, в 2010 году на обновление перегрузочной техники было выделено 174 млн. грн, а на развитие железнодорожной инфраструктуры - около 30 млн. грн.