87-летняя женщина упала в колодец

В Шаргородском районе Винницкой области 87-летняя женщина выжила, упав в колодец с водой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Винницкой области, 18 января спасатели местного райотдела получили сообщение из села Пеньковка Шаргородского района, что 87-летняя бабушка в результате неосторожности упала в 9-метровый колодец с водой.

Сразу же на место происшествия прибыл дежурный караул и их коллеги из местной пожарной команды.

Бойцы МЧС быстро подняли пострадавшую на поверхность и передали врачам скорой медицинской помощи.

Женщина находится в больнице. Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.