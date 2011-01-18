В прокуратуре говорят, что голову Сталину тризубовцы пилили всемером

Правоохранительными органами по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержано 7 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор Запорожской области Вячеслав ПАВЛОВ.

«По факту повреждения памятника Сталину - спила головы 28 декабря 2010 года - на данный момент задержано 7 человек, из которых только один житель Запорожской области, остальные представители других регионов», - сказал прокурор.

В.ПАВЛОВ также отметил, что задержанные - это именно те члены ВО «Тризуб», о задержании которых в последнее время очень много писали СМИ. По его словам, на данный момент в распоряжении прокуратуры Запорожской области имеется подтверждение причастности всех семерых в совершении данного преступления в виде видеозаписи, которую сами «тризубовцы» и сняли.

«Тризубовцы сняли это преступление, у нас есть пленка», - сказал В.ПАВЛОВ.

По его словам, все задержанные сейчас находятся под стражей, им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст.296 ч.2 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ведется следствие.

В то же время о возможной причастности этих задержанных к взрыву памятника Сталину прокурор ничего конкретного не сказал.

Как сообщал УНИАН, памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 г. на территории Запорожского обкома КПУ

28 декабря 2010 года неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.

Позже, в новогоднюю ночь, произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, вследствие чего памятник Сталину был полностью разрушен.

Прокуратура Запорожской области квалифицировала подрыв памятника Сталину на территории Запорожского обкома КПУ как террористический акт и, забрав дело в милиции, передала его в СБУ.