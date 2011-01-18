В Крыму ликвидированы 14 организованных преступных группировок

14 организованных преступных группировок, совершивших 130 преступлений, ликвидированы в Крыму в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В ОПГ входили 69 человек. За год прокуратура доказала в суде вину 51 члена группировок.

Из 14 выявленных банд 9 действовали в течение года, три - до двух лет, две ОПГ просуществовали более длительное время.

«Объединялись в группы злоумышленники в Симферополе, Ялте, Евпатории, Саках, Симферопольском и Красногвардейском районах для того, чтобы наживаться на распространении наркотиков, незаконном получении кредитов, сексуальной эксплуатации, подделке марок акцизного сбора и известных брендов в сфере бытовой химии, фиктивном предпринимательстве. Треть группировок избрали сферу экономики для приложения преступных способностей, три ОПГ имели коррумпированные связи в органах внутренних дел и местного самоуправления», - говорится в пресс-релизе.