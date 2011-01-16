Губернатор о вертолетах, проедании бюджета и болезненных реформах

В Одессе врачей «скорой помощи» намерены обеспечить двумя вертолетами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявив глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК.

«Мы рассматриваем вопрос о возможности приобретения двух вертолетов для бригад «скорой медицинской помощи», чтобы сократить время поступления пациента в больницу», - сказал Э.МАТВИЙЧУК, мотивировав планируемую поддержку местной станции «скорой помощи» тем, что «считает одной из важных задач власти - приблизить медицину к нуждам людей, сделать ее эффективной».

«Мы намерены сделать так, - отметил Э.МАТВИЙЧУК, - чтобы система здравоохранения в максимальной степени выполняла свою главную функцию – охрану жизни и здоровья людей, а не служила «механизмом проедания» бюджетных средств. Иного выхода нет».

Глава Одесской ОГА также добавил, что «сейчас необходимо широкое разъяснение необходимости реформ», поскольку обычно «реформы воспринимаются неоднозначно и даже болезненно».