Женщила убила новорожденного и выбросила его в мусорник

В Тернопольской области возбудили уголовное дело в отношении матери, которая убила своего новорожденного ребенка и выбросила его в мусорник.

Как сообщил корреспонденту УНИАН прокурор Бережанского района Олег БУРИК, судмедэксперты установили, что ребенок родился живым. Его удушение наступило в силу того, что на голову ребенку одели полиэтиленовый мешок.

«Теперь мать находится на подписке о невыезде, ее оставили дома, поскольку у нее еще четверо детей и их нужно кормить. Мотивы поступка матери непонятны, вскоре будем проводить психиатрическую экспертизу», - рассказал О.БУРИК.

По его данным, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины - убийство матерью новорожденного ребенка.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года в Бережанах в мусорнике был обнаружен новорожденный. Его мать, которая после родов на дому попала в райбольницу с сильным кровотечением, утверждала, что ребенок родился мертвым, и чтобы другие ее четверо несовершеннолетних детей не увидели это неприятное зрелище, она решила быстро избавиться от новорожденного малыша.