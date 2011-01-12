В центре Львова обстреляли пешехода

В центре Львова неизвестный мужчина обстрелял из пневматического оружия 27-летнего львовянина, ранив его в лицо.

Об этом сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД Украины во Львовской области.

По словам собеседника агентства, правоохранителям поступило сообщение из больницы скорой помощи Львова о том, что к ним за медицинской помощью обратился 27-летний житель Левандовки, в которого 11 января около часу ночи на площади Дворцовой неизвестный выстрелил из пневматического оружия, нанеся сквозное ранение нижней губы и скрылся с места происшествия на иномарке.

Ведется расследование по факту нанесения телесных повреждений.