Милиция задержала подозреваемых в отрезании головы «Сталину»

Главное управление МВД Украины в Запорожской области официально подтвердило факт задержания подозреваемых в повреждении памятника Иосифу Сталину.

Как передает корреспондент УНИАН, в сообщении, опубликованном 11 января на официальном сайте Запорожского главка милиции, "в ходе проведения следственно-оперативных действий было задержано несколько лиц, которых обоснованно подозревают в причастности к делу о повреждении памятника Сталина - отрезанию головы архитектурной форме".

Вместе с тем, в милиции не сообщают, сколько человек задержано и имеют ли они отношение к какой бы то ни было партии или организации.

Как сообщал УНИАН, обезглавливание расположенного на территории Запорожского обкома КПУ памятника Сталину было совершено 28 декабря 2010 г. и стало первым преступлением против памятника, официально оформленного, как "малая архитектурная форма". Через 2 дня - вечером 31 декабря 2010 г. памятник был взорван.

Ответственность за повреждение памятника взяла на себя Всеукраинская организация “Тризуб” им. С. Бандеры, опубликовавшая на своем официальном сайте информацию о том, что "памятник палачу украинского народа и международному террористу Иосифу Сталину-Джугашвили" был "уничтожен неизвестным мобильным подразделением ВО "Тризуб".

Ответственность за взрыв - ранее не известная организация "Движение Первого января".

Расследование по первому факту проводят органы МВД, по второму, квалифицированному по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц") - СБУ.

10 января сотрудники милиции повторно задержали заместителя главы Запорожской областной организации ВО "Свобода" Юрия ГУДЫМЕНКО, который ранее уже задерживался "по делу о памятнике Сталину", но был отпущен. 11 января, по данным главы Запорожской организации ВО "Свобода" Виталия ПОДЛОБНИКОВА, Ю.ГУДЫМЕНКО был переведен в изолятор временного содержания. О задержании в связи с данным преступлением в Запорожье сотрудниками милиции кого бы то ни было еще информации не поступало.

В то же время в Центральном проводе Всеукраинской организации "Тризуб" им. С. Бандеры сообщили, что с 8 января было задержано несколько членов организации в ряде областей Украины.

Справка УНИАН. Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года и стал первым памятником И.Сталину, установленным за годы независимости Украины.