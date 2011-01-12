Чтобы иметь хорошую работу, нужно учиться на газоэлектросварщика

В Винницкой области специалисты с дипломом газоэлектросварщика имеют шансы найти работу с зарплатой выше среднего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник отдела организации профобучения Винницкого областного центра занятости Валентина ЗАРУДНЯК.

«Чтобы иметь хорошую работу, советую учиться на газоэлектросварщика - их приглашают работать на машиностроительные предприятия в Могилев-Подольский, Турбов, Бар, а также во все автомастерские. Зарплата у них выше среднего, примерно 3 тысячи гривен», - пояснила В.ЗАРУДНЯК.

По ее словам, также еще можно учиться на плиточника, эта профессия также перспективна. «Учитывая, что область аграрная, популярными будут трактористы, машинисты сельхозпроизводства, слесари-ремонтники - их берут на сахарные заводы. Среди женщин - парикмахеры, продавцы, повара, вязальщицы трикотажных изделий», - сказала она.

Относительно 3 тыс. государственных служащих, которых планируется уволить в 2011 году, В.ЗАРУДНЯК отметила, что часть из них, возможно, придется переучить. «Госслужащих должны предупредить за два месяца до увольнения. Если будет такое распоряжение, областной центр занятости будет готовить для них профподготовку. Возможно, часть придется переучить, но главное, что им должны предложить работу с зарплатой не ниже, чем была», - сказала начальник отдела организации профобучения областного центра занятости.

Она отметила, что Винницкой областной центр занятости иногда направляет людей в другие регионы Украины, для подготовки таких специалистов, как горничные, агентов по организации туризма, кузнецов и бондарей. «В нашем центре есть возможность подготовить любого специалиста. Если не сможем в нашей области, тогда связываемся с другими регионами. Скажем, в последнее время становится популярной профессия горничной, а их готовят только в Крыму, там тоже учат агентов по организации туризма, кузнецов и бондарей», - сообщила начальник отдела профобучения.