Понятие "уставный фонд" заменено на "уставный капитал"
21:59, 11 января 2011Общество
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Янукович подписал закон
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уставного капитала" о замене понятия "уставный фонд" понятием "уставный капитал").
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 декабря 2010 года.
Законом внесены изменения в ряд законодательных актов Украины, заменив в них понятие "уставный фонд", понятием "уставный капитал".
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