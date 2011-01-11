Понятие "уставный фонд" заменено на "уставный капитал"

21:59, 11 января 2011
Общество
2210 0

Янукович подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уставного капитала" о замене понятия "уставный фонд" понятием "уставный капитал").

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 декабря 2010 года.

Законом внесены изменения в ряд законодательных актов Украины, заменив в них понятие "уставный фонд", понятием "уставный капитал".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter