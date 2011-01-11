Подельник Лозинского утверждает, что следователи его «душили подушкой»

Один из обвиняемых по «делу Лозинского», бывший начальник Голованевского районного отдела милиции Михаил КОВАЛЬСКИЙ утверждает, что во время досудебного следствия на него оказывали как психологическое, так и физическое давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.КОВАЛЬСКИЙ заявил сегодня на судебном заседании Днепровского районного суда Киева, который рассматривает указанное дело.

"Первая следственная группа применяла ко мне незаконные методы - душили подушкой... Второй группой было предложено мне сказать, что мои сотрудники привезли пистолеты и подбросили их Олийныку. Я не согласился. А третья группа вообще ничего незаконного не делала", - сказал М.КОВАЛЬСКИЙ.

В то же время на вопрос другого подсудимого, бывшего районного прокурора Евгения ГОРБЕНКО, давал ли он правдивые показания на допросе при участии на то время генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО, М.КОВАЛЬСКИЙ ответил: "Не совсем". Однако он не смог объяснить свои действия, но отметил, что сейчас на судебном заседании дает правдивые показания.

"Оснований оговаривать кого-либо у меня нет", - сказал М.КОВАЛЬСКИЙ.

Вместе с тем он так же, как и Е.ГОРБЕНКО, подтвердил, что у бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в день гибели Валерия Олийныка было ружье, и он стрелял из него, однако из-за большого расстояния между ним и собой не видел, куда попала пуля. В то же время М.КОВАЛЬСКИЙ отметил, что по прибытии оперативной группы, которую вызывали он и В.ЛОЗИНСКИЙ, минут 10-20 все уговаривали В.Олийныка прекратить стрельбу, бросить оружие и сдаться.

В то же время на вопрос участников процесса относительно вида оружия, которое якобы имел при себе в тот день В.ЛОЗИНСКИЙ, М.КОВАЛЬСКИЙ отметил, что не может вспомнить, какой системы оно была, несмотря на то, что оружие якобы стояло под наклоном на заднем сидении автомобиля, где он сидел вместе с Е.ГОРБЕНКО. Он отметил, что карабин В.ЛОЗИНСКИЙ начал брать с собой в лес некоторое время тому назад, поскольку там "появились волки и мало что могло произойти". На вопрос, разговаривал ли В.ЛОЗИНСКИЙ с участниками инцидента, М.КОВАЛЬСКИЙ ответил: "Один раз разговор был, но об оружии речь не шла".

Кроме того, во время ответа на этот вопрос он отметил, что оснований оговаривать кого-либо не имеет.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, прокурором Голованевского района Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, осуществленное способом, который носит характер особого мучения, или осуществлено группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

14 декабря 2010 г. Днепровский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела

10 января 2011 г. суд завершил объявление обвинительного заключения по делу В.ЛОЗИНСКОГО. В тот же день в суде В.ЛОЗИНСКИЙ опроверг факт применения оружия в отношении В.Олийныка во время инцидента, который возник между ними 16 июня 2009 года. Он утверждал, что не имел при себе оружия.