Хозяин дома ограбил колядников

В Херсонской области на Рождество хозяин одного из домов ограбил колядников.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, 7 января в дежурную часть Новотроицкого райотдела милиции обратился местный житель и сообщил, что у его 15-летнего сына и его 16-летнего товарища отобрали деньги и мобильные телефоны.

Потерпевшие рассказали, что ходили колядовать. Хозяин одного из частных домов, вместо конфет и монет, предложил ребятам самогон. Те отказались. Тогда мужчина взял нож, приставил к горлу одному из подростков и стал требовать отдать ему деньги и ценные вещи. Подростки отдали по 30 гривень и мобильные телефоны.

Милиционеры выехали по адресу, где было совершено преступление, но хозяина дома не было. Также стало известно, что мужчина ранее судим за убийство. После освобождения из мест лишения свободы нигде не работал, проживал с бабушкой и жил на ее пенсию. Через несколько часов мужчину задержали, когда он покупал спиртное в киоске. В райотделе милиции он объяснил, что после праздников не имел денег. А когда к нему зашли колядники, он сразу же понял, у кого можно их забрать.

Сейчас мужчина задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.187 Уголовного Кодекса Украины “Разбой” (карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет).