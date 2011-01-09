Украинские лыжники застряли на Монблане: их судьба вызывает тревогу

Операция по спасению троих украинских лыжников, которые застряли на горе Монблан, осложняется из-за сильного ветра. В ближайшие дни погода во Французских Альпах только ухудшится.

Резкий ветер не позволяет доставлять украинским лыжникам еду и газ. Между тем, уже сейчас провианта не хватает, сообщает ИТАР-ТАСС. А сила ветра, по прогнозам метеорологов, будет только усиливаться. В таких условиях любая спасательная операция в горах становится практически невозможной. Спортсмены были заблокированы вчера вечером на высоте более 4 тысяч метров. Они намеревались пройти через перевал Бренва в Верхней Савойе, но из-за сильных снегопадов передвижение по горам стало слишком опасным, а снежный покров – неустойчивым. Пока ещё спасателям удаётся поддерживать со спортсменами визуальную и радио-связь. По сведениям Франс-Пресс, лыжники вырыли нору в снегу и установили палатку. Состояние их здоровья пока не вызывает беспокойства у сотрудников горной жандармерии. Сегодня спасатели даже намеревались добраться до лыжников. Однако с ухудшением погоды эти планы изменились, а судьба украинских спортсменов вызывает у спасателей всё большую тревогу.

Эхо Москвы